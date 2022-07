Autovelox, dove sono? Nella mappa dei controlli della Polizia Locale anche via Bertini

Proseguono i controlli, finalizzati a garantire la sicurezza lungo le strade comunali di Forlì, degli agenti della Polizia Locale con autovelox e dispositivi trucam. La settimana scorsa sono state elevate 23 sanzioni per il superamento dei limiti di velocità. Le prossime attività sono programmate lungo via Bidente (25 luglio), via Ravegnana (26 luglio), via Firenze e via Bertini (27 luglio) e via Monda e viale Bologna (29 luglio).