Avanza il gioco d'azzardo online, a Forlì-Cesena viene lasciato uno "stipendio" ogni anno

Nel 2022 a Forlì-Cesena 1.139 euro sono stati spesi da ogni persona per il gioco d'azzardo online, in pratica uno stipendio all'anno, si tratta ovviamente di un dato medio.

Federconsumatori, Cgil e la Campagna Mettiamoci in gioco dell’Emilia Romagna presentano il primo rapporto sull’azzardo online nella nostra regione, ispirato ai contenuti del Libro Nero dell’azzardo, presentato lo scorso mese di settembre alla Camera dei Deputati.

La raccolta complessiva dei giochi d’azzardo in Emilia Romagna nel 2022 è stimabile in 8,89 miliardi di euro, con una crescita del 28,3% rispetto all’anno precedente. L’ammontare di giocato complessivo nel 2022 supera i livelli registrati nell’ultimo anno pre-pandemia (annualità 2019, raccolta: 7,82 miliardi di euro).

Anche in Emilia Romagna le scommesse online sono probabilmente destinate a diventare la modalità di gioco principale. I dati attuali continuano ad evidenziare però la prevalenza del giocato fisico con un ammontare di raccolta stimato in quasi 5 miliardi di euro nel 2022 (+45% rispetto all’annualità 2021).

In provincia di Forlì-Cesena la giocata online annuale procapite in euro (popolazione in età 18-74 anni) si attesta a 1.139,71 euro. Il primato viene detenuto da Bologna dove si gioca in media 1496 euro all'anno, a Rimini 1267 euro, a Ravenna 1238 euro.

Nel 2022, il gioco online ha raccolto in Emilia Romagna 3,997 miliardi di ero, raddoppiando il valore registrato nel 2019. Per il 2023 si stima un ulteriore incremento del volume di giocate complessive (fisico e da remoto) che porterebbe a superare i 9,5 miliardi di euro (il 48% derivanti da gambling online).