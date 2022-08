Avanza il restauro della statua della Madonna della Tribuna: "Entro ottobre la fine dei primi lavori"

Si stanno avviando alla conclusione i lavori di restauro della Edicola e della statua della Madonna della Tribuna di Modigliana, seguiti e monitorati dalla Soprintendenza. "Terminata questa fase, i lavori interesseranno la parte in muratura con un intervento di ripristino, per sostituire le parti in muratura ammalorate o degradate dal tempo - esordisce il sindaco Jader Dardi -. Se non si presenteranno imprevisti, il completamento dei lavori di restauro del primo stralcio della Tribuna terminerà entro il mese di ottobre, con l'obiettivo di togliere l'impalcatura nella parte alta per le feste dell'800, in programma il prossimo 17 e 18 settembre e potere rendere visibile il restauro della Edicola e della statua della Madonna".

I lavori di ristrutturazione del primo stralcio della Tribuna, un monumento simbolo di Modigliana, sono eseguiti grazie ad un importante finanziamento di 65mila euro, ottenuto dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, oltre al contributo di 20mila euro di Art Bonus, da parte di Romagna Acque Società delle Fonti ed al finanziamento di 12.500 del Comune di Modigliana, per un importo complessivo di 97.500 euro. "Si tratta di un intervento necessario per salvaguardare e recuperare questo esempio unico di torrione che caratterizza l'ingresso alla parte più antica della città murata di Modigliana - aveva annunciato il sindaco Dardi nel presentare il restauro -. Il recupero della Tribuna si inserisce nell'ambito di un progetto di graduale riqualificazione del centro storico e di rigenerazione urbana che abbiamo candidato nell'ambito dei progetti Pnrr. La Tribuna è al centro del percorso fluviale di cui abbiamo realizzato il primo tratto con la realizzazione dello stradello di collegamento dal Casone e di cui è già finanziato il secondo stralcio di prossimo affidamento".