Avanza il piano delle asfaltature, arriva il nuovo manto stradale sull’intera via Torricchia

Prenderanno il via nella mattina di giovedì, 8 settembre, e si protrarranno per alcuni giorni, i lavori di rifacimento del manto stradale sull’intera via Torricchia. L’intervento, che segue quello analogo in corso di realizzazione in via Ho Chi Min, rientra nel quadro delle manutenzioni stradali programmate dall’amministrazione comunale di Forlimpopoli per quest’anno.

Durante lo svolgimento dei lavori, scatterà il divieto di sosta lungo la strada e il traffico sarà regolato con un senso unico alternato. Per evitare disagi, il consiglio agli automobilisti è di utilizzare – se possibile – itinerari alternativi.