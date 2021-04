"Avete gettato il cuore oltre ogni ostacolo": gesto di generosità della Polisportiva Panighina alla Pediatria del Bufalini

Gesto di grande generosità dell'Asd Polisportiva Panighina, che venerdì scorso ha donato al reparto pediatrico dell'Ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena libri, colori e materiale didattico per tutti i bambini ricoverati in reparto. "E' stato un messaggio di speranza e di valori che la Polisportiva, attiva da tanti anni nel Comune di Bertinoro, ha incarnato nel più nobile spirito comunitario della nostra città - sono le parole del sindaco di Bertinoro, Gabriele Antonio Fratto, che ha ringraziato il presidente Massimiliano Santandrea per l'iniziativa -. Sono e siamo orgogliosi di quanto avete fatto".

Si è trattato, ha illustrato Santandrea in una missiva, di "un gesto di riconoscimento" nei riguardi dell'attività svolta dagli operatori nel reparto; un ringraziamento "per il sostegno che ogni giorno date a noi, ai nostri familiari e amici in questo momento così difficile, complicato e spesso drammatico che si siamo ritrovati ad affrontare". "Avete fatto sacrifici e affrontato pericoli, non vi siete lamentati e avete gettato il cuore oltre ogni ostacolo diventando anche amici dei pazienti - prosegue la lettera -. I vostri sguardi, sorrisi e gesti d'affetto sono convinto abbiano donato speranza e salvato molte vite".