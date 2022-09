Aveva ospitato una gioielleria: il Comune mette all'asta una vetrina in Piazza Saffi

Il Comune di Forlì mette all'asta lo spazio commerciale al civico 49 di Piazza Saffi, che fa parte di Palazzo Albertini. Si tratta dell'immobile che in passato aveva ospitato la gioielleria "Camillo Ricci" (che si è trasferita qualche civico più in là). La base d'asta, che ci sarà il 20 ottobre alle 10 in Comune, è di 200mila euro. Il bando e la documentazione di gara sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Forlì, sezione Il Comune - Bandi, Avvisi, Gare - "Bando d'asta pubblica per alienazione di immobile di proprietà comunale ad uso commerciale". Il termine per la presentazione delle offerte è fissato entro e non oltre le 13 del 18 ottobre. Per informazioni contattare l’Unità Programmazione e Gestione Patrimoniale del Comune di Forlì (mail daniela.giulianini@comune.forli.fc.it; telefono 0543 712202 o 712496 o 712486; eec comune.forli@pec.comune.forli.fc.it).