Avevano organizzato una scampagnata al Monte Fumaiolo: multati

Avevano organizzato la classica scampagnata domenicale, in barba alle disposizioni anticovid contenute nel dpcm e nell'ordinanza regionale. Domenica mattina i Carabinieri della stazione di Verghereto, insieme ai colleghi forestali, hanno intercettato una ventina di persone che si erano date appuntamento al parcheggio del Monte Fumaiolo.

Il gruppo - composto da uomini e donne tra i 25 e i 40 anni provenienti dal cesenate, dal forlivese, dal riminese e dal ravennate - aveva deciso di fare una scampagnata. Nessuno di loro era però residente a Verghereto, per cui i 20 sono stati multati per 400 euro ciascuno per aver violato il divieto di uscire dal proprio Comune. Il gruppetto avrebbe spiegato di non condividere le misure anticovid, ma questo naturalmente non gli ha risparmiato la multa.