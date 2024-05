Avvocati, anche l'Aiga Forlì-Cesena alla quarta edizione del Festival della Giustizia

Si è tenuta a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, la quarta edizione del “Festival della Giustizia”, evento organizzato dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati in collaborazione con "4cLegal" e con "Il Sole 24 Ore" come media partner, con la partecipazione di oltre 100 partecipanti in presenza ed oltre 600 da remoto. Il titolo del Festival per l’anno 2024 era “Una “Costituente” per l’Avvocatura?, un argomento di stretta attualità a fronte della discussione sulle riforme dell’ordinamento costituzionale, dal premierato forte alle riforme dell’ordinamento giudiziario (separazione carriere e Consiglio Superiore della Magistratura) fino all’autonomia differenziata.

Il Festival è stato aperto dai saluti del Presidente Nazionale dell'Aiga Carlo Foglieni e del Consigliere Cnel Francesco Riva, il quale ha confermato che il Cnel prosegue il dialogo con gli ordini professionali e che l’organo è aperto ad accogliere le proposte dell'Aiga, anche utilizzando la facoltà di iniziativa legislativa di cui dispone. Sono intervenuti all’evento il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che, nel proprio messaggio, ha rinnovato la promessa alla platea dei giovani avvocati che nella nuova riforma la dignità della figura dell’avvocato entrerà in Costituzione ed il viceministro Francesco Paolo Sisto che, sul tema della separazione delle carriere, ha ribadito la necessità che il Giudice debba essere terzo ed imparziale.

Nel corso della mattinata l’ex Ministro di Grazia e Giustizia nonché Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick ha tenuto una lectio magistralis sui temi della sostenibilità ambientale e sociale e delle nuove tecnologie. Nel corso dell’evento i vari relatori, docenti, esponenti politici, avvocati, rappresentanti di aziende e amministrazioni pubbliche, che hanno partecipato alle 4 tavole rotonde, hanno analizzato come la figura dell’avvocato stia subendo un cambiamento grazie alla transizione ecologica e tecnologica. Anche la sezione dell'Aiga di Forli - Cesena era presente a questo evento con l’avvocato Diego Franchini, componente del Dipartimento Aiga Nazionale per le Aggregazioni professionali.