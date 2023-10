Azienda dona vernici per il ripristino delle case: la distribuzione al Centro di Distribuzione per Alluvionati

Riapre il Centro di Distribuzione per Alluvionati in via Punta di Ferro 2, al Palafiera - ingresso porta D. Il Centro rimarrà aperto dal 9 ottobre fino al 13 ottobre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 per la distribuzione di materiali vernicianti per interni ed esterni destinati ai cittadini residenti nelle zone alluvionate del Comune di Forlì. L’operazione si è resa possibile grazie ad un’importante donazione dell’Azienda PPG Architectural Coatings Italy del Comune di Cavallirio (Novara) e alla disponibilità del trasporto della merce da parte del Gruppo alpini di Dormelletto, interfacciatosi direttamente con il Gruppo Alpini di Forlì.

In particolare, saranno messe a disposizione delle famiglie alluvionate 814 pezzi di finiture per interni, 482 pezzi di finiture per esterno, e 123 pezzi di rivestimento a spessore acrilsilossanico. Le famiglie interessate, residenti nei Quartieri colpiti dall'alluvione, potranno recarsi presso il Centro Donazione e ritirare fino a un massimo di 4 bidoni di vernice per il ripristino della propria abitazione. Per informazioni: 347 6127800 – centroemergenzaalluvione@gmail.com