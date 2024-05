Azienda forlivese dona una saldatrice al Cnos Fap per la formazione professionale dei giovani

La sala San Luigi di Forlì ha ospitato la cerimonia di consegna di una saldatrice multifunzione del valore di circa 2000 euro, donata dall’azienda Cepi al Cnos Fap, per investire sulle competenze dei giovani allievi del centro di formazione professionale forlivese. Mattia Riccardi, in rappresentanza di Cepi, intervistato dal direttore del Cnos, Sergio Barberio, ha illustrato l’attività produttiva della propria azienda, che ha un rapporto di collaborazione decennale con il centro di formazione salesiano. L’incontro, avvenuto in presenza di circa duecento allievi, si è concluso con la presentazione di una cover del brano “Un ragazzo una ragazza” scritta a più mani da docenti e discenti di Aeca e Cnos e cantata dal formatore Cosimo D’Elia.