Azienda si amplia per le grandi commesse, un piazzale di stoccaggio al vaglio del Consiglio comunale

Ampliamento in vista l'azienda Plasfor di via Costiera. La pratica urbanistica è stata esaminata lunedì pomeriggio dalla seconda commissione consigliare, in vista del voto finale in Consiglio Comunale, in variante all'attuale piano regolatore. La Plasfor, infatti, andrà ad urbanizzare un'area attualmente agricola di fronte alla sua attuale sede, che sarà destinata a piazzale di sosta e manovra delle merci in entrata e in uscita dallo stabilimento, nonché come area di stoccaggio esterna. L'accesso vedrà anche l'allargamento della sede stradale in quel punto. Nei 2.837 mq oggetto intervento, non saranno costruiti nuovi edifici, ma appunto un piazzale in stabilizzato circondato da una fascia boscata larga 20 metri. Attualmente i mezzi effettuano spesso il carico e scarico in sosta lungo le banchine stradali.

Il progetto risale al 2014, ma di fatto è ripartito circa due anni fa. A metterlo su un binario morto, nel 2016, per quasi 5 anni c'è stata la prescrizione imposta dalla Provincia che l'entrata e l'uscita dei mezzi pesanti da entrambi i cancelli aziendali sarebbe voluta avvenire con una svolta solo a destra, costringendo così i mezzi a effettuare un percorso di diversi chilometri solo per attraversare la strada. La Plasfor all'attivo ha 17 addetti e fa verniciatura, a polveri di plastica, di materiali ferrosi, utilizzata in edilizia e per oggetti molto ingombranti, da qui anche la necessità di ampi spazi di manovra e con necessità di stoccare le commesse. A far ripartire il progetto, nel settembre 2020, è stata la decisione della Provincia di rivedere la sua prescrizione per la circolazione stradale, limitando gli obblighi solo a realizzare più segnaletica, anche luminosa, e di accompagnare l'accesso e l'uscita dei mezzi da movieri a cura dell'azienda.