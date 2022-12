Azione Cattolica rinnova il proprio "Sì": nel Forlivese aderiscono all'associazione in 1500

L'8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, l'Azione Cattolica rinnova il proprio Sì all'associazione come scelta che testimonia la fiducia e la gratitudine verso questa grande famiglia. "La festa dell'adesione, ogni anno è un dono reciproco che fortifica i legami e la comune volontà di continuare, pieni di speranza, a camminare insieme nella Chiesa e nel mondo - spiega il presidente di Azione Cattolica Forlì, Edoardo Russo -. Nata nel 1867 oggi compie 155 anni e continua la sua missione di formare laici, ragazzi, giovani e adulti, impegnati a vivere, ciascuno a propria misura e in forma comunitaria l'esperienza di fede e a coltivare la passione verso la vita delle persone e la costruzione del bene comune".

Gli aderenti all'Azione Cattolica a Forlì-Bertinoro sono circa 1500 e presenti in 25 associazioni territoriali di base. "Grande è l'impegno negli ultimi anni nel favorire percorsi e occasioni che siano ponti anche tra soggetti appartenenti a tradizioni e sensibilità diverse per costruire alleanze, collaborazioni che desiderano innescare con ancor più forza ed efficacia processi virtuosi a servizio della comunità; convinti che formare alleanze, mettere insieme, sia il modo migliore per sviluppare e accrescere un dialogo concreto, un sempre più consapevole pensiero critico e una passione verso la società e le sfide del nostro tempo", conclude Russo.