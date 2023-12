Babbo Natale alla Casa dell’Opera Madonnina del Grappa, all'asta benefica anche alcuni volumi su Ercole Baldini

Anche quest’anno, nei giorni precedenti al Natale, alla porta della Casa dell’Opera Madonnina del Grappa di Galeata ha suonato un Babbo Natale. Ad accompagnarlo, come da tradizione, vi erano alcuni rappresentanti della Round Table Terza Zona, che riunisce le Tavole sul versante adriatico dell’Emilia-Romagna e delle Marche. La Round Table Terza Zona è impegnata da anni nel farsi presente, nel periodo natalizio, con doni ai piccoli ospiti della struttura. È stata grande, come sempre, la gioia dei bambini. A ciascuno è stato consegnato personalmente il regalo con un saluto dedicato da parte di Babbo Natale.

Da parte della Round Table 6 Forlì, alla struttura di Galeata, è stata devoluta un’offerta ulteriore, frutto dell’asta benefica svoltasi durante la tradizionale serata degli auguri presso il Circolo Aurora.

L’asta benefica è stata magistralmente condotta, come ormai avviene da alcuni anni, dall’ex tabler Andrea Romagnoli. Oltre ai tabler, hanno pure partecipato alla manifestazione benefica rappresentanti del Club 41 Forlì. Tra gli oggetti proposti in asta, anche tre ceramiche donate per l’occasione dallo scultore forlivese Otello Turci, e alcuni volumi sulla storia e le imprese di Ercole Baldini, regalati dai figli del “Treno di Forlì”, Mino e Riziero.

“Un grande grazie di cuore – dichiara Niccolò Riccardi, presidente della RT6 – a tutti coloro che hanno partecipato all’asta benefica e che hanno contribuito, in vario modo, al suo successo. Con quanto abbiamo raccolto, ci siamo potuti far presenti ai bimbi della Madonnina del Grappa di Galeata, con un regalo per ciascuno di loro e con un’offerta per la struttura. Ma come ogni anno, il regalo più bello lo abbiamo ricevuto noi, nel poter ammirare la gioia dei piccoli per un dono ricevuto. Una lezione di vita da parte di bimbi che hanno già dovuto affrontare qualche difficoltà, e ai quali non smetteremo di essere vicini”. La RT6 tornerà a fare visita alla Casa Opera Madonnina del Grappa di Galeata nel periodo pasquale, con la consegna delle uova di cioccolato.