Condomini sempre più tecnologici e digitali: informazioni in tempo reale per gli inquilini

Condomini sempre più tecnologici e digitali. Anche a Forlì, grazie alla collaborazione dell'amministratrice condominiale Sabrina Procicchiani, sono arrivate le bacheche elettroniche Laserwall per i condomini. Questa nuova tecnologia ha l’obiettivo di rendere l’informazione capillare e utile per gli inquilini. Si tratta, spiega Procicchiani, di "un display touch facilissimo da utilizzare, che viene installato gratuitamente, negli androni dei palazzi".

Questa tecnologia, prosegue, "consente agli amministratori una comunicazione immediata con gli assistiti (senza scotch sui vetri) in particolare per i condomini senza internet o WhatsApp. Inoltre consentono di chiedere assistenza, ricevere aggiornamenti continui sugli eventi in città e del quartiere e ricevere offerte speciali e sconti esclusivi".

"L’installazione della bacheca digitale è gratuita ed è utile ad amministratori, condòmini e aziende che desiderano interfacciarsi direttamente e in modo innovativo con la comunità locale in cui operano", conclude Procicchiani.