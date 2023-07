Bagno di folla all'Arena Hesperia per "Meldola: piccola città, vecchia bambina"

L’Arena Hesperia ha accolto un folto pubblico per la serata “Meldola: “piccola città, vecchia bambina”, svoltasi mercoledì. "Le letture dei testi di Mario Ulderici, alternate ad alcuni brani musicali dei Khorakhanè hanno coinvolto i presenti in un piccolo viaggio al cuore della vita, dei valori e dell’essenza della nostra città, ricordando l’importanza degli affetti, dell’amicizia, dell’appartenenza, dell’accoglienza verso gli altri, del rifiuto della guerra", racconta il sindaco Roberto Cavallucci.

Il filo conduttore dell’iniziativa è stato proprio Meldola, i suoi luoghi, i suoi personaggi, gli attimi di intimità domestica, i momenti vissuti. Aspetti che permettono a tutti noi di riconoscersi attraverso semplici gesti, grazie ai momenti che caratterizzano la vita di tutti i giorni e ai rapporti interpersonali. "In un’atmosfera magica e di attenta, calda partecipazione da parte del pubblico, le parole e i suoni si sono così trasformate in immagini e in emozioni veramente toccanti", continua Cavallucci.

Dal primo cittadino "un sentito ringraziamento va ad Alessandra Rinaldi, Giovanna Piolanti, Laura Turci, Rita Aglietti e Stefania Zaccheroni, che hanno promosso e organizzato questo incontro, prestando la loro voce ad alcune delle storie scritte da Mario, e a Bicio e Matteo dei Khorakhanè che hanno affascinato tutti eseguendo in versione acustica alcuni loro brani, scelti e condivisi insieme a Mario. Un ringraziamento particolare, infine, a Mario Ulderici, per aver ideato, proposto e condiviso con un gruppo di amici e amiche questa serata, “senza prendersi troppo sul serio” e con la solita ironia, ma che pensiamo sia stata un grande dono a Meldola, la nostra “piccola città, vecchia bambina”".