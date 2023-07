Tragedia nel fiume Montone: giovane si tuffa e muore di fronte agli amici

Tragedia ieri pomeriggio a Portico, dove un 29enne ha perso la vita dopo un tuffo nel fiume Montone. Il giovane, residente a Forlì e di origini albanesi, si era recato con degli amici in zona per una pausa rinfrescante dal caldo torrido della città. Dopo una sosta per pranzo, il gruppetto è ripartito per la scampagnata, salvo poi fermarsi nei pressi del fiume per fare un bagno.

Appena entrato nell'acqua gelida, però, il giovane ha accusato un malore, forse dovuto al pranzo consumato da poco. Gli amici lo hanno recuperato dal fiume e hanno subito dato l'allarme, facendo intervenire sul posto il 118 con anche l'elicottero dei soccorsi. Soccorsi che purtroppo, nonostante le manovre di rianimazione, sono risultati vani. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 29enne. Sul caso indagano i Carabinieri di Portico. La notizia è riportata dalla stampa locale.