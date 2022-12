Bambina "fantasma": per la burocrazia non è mai nata, mentre la madre si trova in carcere a Forlì

Nata all'estero e senza documenti. E neanche senza una madre disponibile, che si troverebbe nella sezione femminile del carcere di Forlì. E' il caso particolare di una neonata di due mesi che è stata lasciata dal nonno materno negli uffici dei servizi sociali dell'Ausl di Rimini. A quant pare di lei non c'è neanche un certificato di nascita e nemmeno è presente nello stato di famiglia dei genitori. Spetterà ai Carabinieri, coordinati dal sostituto procuratoredi Rimini Annadomenica Gallucci, ricostruire la vicenda e individuare se ricorre il reato di abbandono di minore.

La piccola sarebbe nata in un ospedale francese lo scorso ottobre, arrivata nel Riminese con altri 4 fratelli e ora, con la madre detenuta nel carcere di Forlì, affidata alla comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi. A riportare la notizia è l'Ansa. Il caso della piccola emerge quando una sera, poco prima di Natale, arriva in Pronto soccorso con tosse e raffreddore accompagnata da una zia. Scattano così le prime segnalazioni agli uffici competenti: alla Procura e ai servizi minori dell'Ausl. Solo qualche giorno dopo il nonno lascia la nipotina alle cure dei servizi sociali dell'Ausl, la macchina della solidarietà si mette in moto e la neonata insieme alla sorellina di 14 mesi è accolta in una struttura della Papa Giovanni XXIII.

Non si tratta di un caso insolato, è uno dei tanti episodi di 'bimbi fantasma' che, non avendo una documentazione certificata, di fatto non esistono per lo Stato italiano. Le verifiche saranno molteplici, tese anche ad accertare l'identità della piccola prima ancora che si abbia un'ipotesi di abbandono di minore. La storia della bimba inizia due mesi fa in un ospedale francese, dal quale la mamma sarebbe uscita senza dimissioni ufficiali e senza un certificato di nascita. La donna, una volta in Italia, si costituisce all'autorità giudiziaria per vecchi reati e al momento è detenuta nel carcere di Forlì. La bambina viene quindi lasciata con una sorellina di 14 mesi alle cure dei nonni materni mentre altri tre figli avrebbero già lasciato l'Italia con il padre che, al momento, risulterebbe irrintracciabile.