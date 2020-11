Messa per i bambini mai nati: "La preghiera per stare vicini alle mamme e alle famiglie"

"La Consulta permanente delle Associazioni delle Famiglie del Comune di Forlì esprime solidarietà e vicinanza all'Associazione Papa Giovanni XXIII e a tutte le persone che hanno partecipato alla Santa Messa per i bambini non nati del 1 novembre scorso, celebrata dal Vescovo Mons. Livio Corazza alla presenza del Sindaco Gian Luca Zattini, per le ingiuste critiche e gli attacchi subiti". Lo afferma Cristina Terenzi, Coordinatrice della Consulta permanente delle Associazioni delle Famiglie del Comune di Forlì.

"La preghiera è uno dei modi con cui tante associazioni si fanno vicine alle mamme e alle famiglie che vivono momenti di difficoltà e di dolore in occasione di una gravidanza dall’esito incerto. Ma, accanto alla preghiera, quando le difficoltà potrebbero impedire al bambino di nascere, offrono aiuti concreti ed un accompagnamento che riscatti dalla solitudine, per favorire la scelta della nascita di quel bambino e rimuovere le cause che la ostacolano. Tutto con estrema discrezione e sempre nell'assoluto rispetto della libertà delle madri e dei padri (se sono presenti). Gli aiuti e l’accompagnamento si estendono per mesi, a volte per anni, quando persistono problemi economici o relazionali per la donna e per la famiglia. Le azioni ed i progetti per la tutela sociale della maternità e della vita umana dal suo inizio sono previsti dalla legge 194, da linee guida regionali e, a Forlì, da un Protocollo in vigore dal 2007 presso il Consultorio pubblico, firmato da AUSL, Comune di Forlì e Consulta delle Famiglie, che ha consentito la nascita di più di duecento bambini. Non una delle oltre duecento mamme si è sentita costretta nella sua scelta per la vita, al contrario per tutte si è trattato di una scelta liberante. Lo conferma la gioia che le accompagna, insieme a quella dei loro bambini".