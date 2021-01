Bimbo resta incastrato con una gamba in un albero: liberato dai Vigili del Fuoco

Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare un bimbo che era rimasto incastrato ad un albero con una gamba. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì nella scuola elementare "De Amicis" di viale della Libertà. L'allarme è giunto poco dopo le 13. Quando il personale del 115 è giunto sul posto, ha trovato lo studente con gamba incastrata in una biforcazione di un albero a medio fusto. Liberato dall'arbusto, il piccolo - in buone condizioni di salute - è stato affidato ai sanitari del 118 arrivati sul posto per le cure ed accertamenti del caso.