Banchetto di Pasqua in centro per acquistare le uova solidali del canile

Sabato dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 appuntamento in via Maurizio Quadrio 32 Forlì (zona Giardini Orselli) con il banchetto di Pasqua del Gruppo Volontari del Canile di Forlì. Con un contributo di 15 euro a uovo, sarà possibile acquistare le uova artigianali solidali da 700 grammi (a scelta tra cioccolato fondente e al latte) e aiutare così gli amici a 4 zampe bisognosi e senza una casa. Per chi non riuscisse, l’ultimo appuntamento per acquistare le uova sarà sabato 23 marzo in occasione dell’open day presso il canile di via Bassetta 16/E (località Villanova).