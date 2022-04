Shopping, improvviso ko per pos e bancomat. E c'è chi ha dovuto rimettere negli scaffali la spesa

"Il bancomat non funziona". E' un venerdì di disagi per chi sta facendo shopping con carte di credito e bancomat. Numerosi clienti di alcuni istituti di credito hanno avuto difficoltà con i pagamenti tramite i terminali Pos. Il sito downdetector raccoglie segnalazioni di problemi per i principali istituti di credito. Sembrerebbero offline sia il circuito Mastercard sia Visa, sia pagobancomat. Fonti interne ad alcune banche confermano "problemi generalizzati in fase di prelevamento e pagamenti".

Nessun problema, invece, per chi ha provato a prelevare o a pagare da uno sportello bancomat della propria banca. A quanto pare i malfunzionamenti sono riconducibili a problemi tecnici verificatisi sull'infrastruttura di Nexi, principale gestore dei pagamenti elettronici in Italia, e legati a un disservizio di Ibm, uno dei fornitori della paytech. I disagi sono stati temporanei, circa mezz'ora, e hanno interessato solo alcune aree, rallentando le transazioni.

"C'è stato un "buco" di circa 45 minuti, iniziato più o meno intorno alle 12, con un autentico blackout per i pagamenti elettronici", conferma Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio. Al momento del pagamento compariva il messaggio "Connessione non disponibile". Il disagio è stato piuttosto importante, soprattutto perchè arrivato alla vigilia delle festività di Pasqua. "Le problematiche più importanti sono emerse nei punti vendita di alimentari, come macellerie e negozi di frutta e verdura, che sono stati messi in difficoltà dal sistema elettronico". Non sono stati risparmiati i supermercati, come testimonia Zattini: "Sono venuto a conoscenza che in un supermercato alcuni clienti, impossibilitati a pagare, hanno dovuto rimettere la merce negli scaffali o nei banchi frigo".