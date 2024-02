Bandiera delle Brigate Rosse a scuola, l'istituto: "Il contesto era una festa di Carnevale, ma è stata avviata un'azione educativa"

Il Liceo Artistico "Canova" di Forlì ha intrapreso "un'azione educativa", sui cui termini "stiamo ancora riflettendo": è quanto spiega la dirigente scolastica Raffaella Irene Contrafatto, che dà delucidazioni sulla bandiera delle Brigate Rosse fotografata all'ingresso dell'istituto scolastico tra un gruppo di studenti in procinto di entrare. La preside precisa che la bandiera all'interno della scuola non è stata sventolata, né esibita. E che si sta cercando di delineare con esattezza cosa è successo. Ma quel giorno a scuola era prevista una sfilata di Carnevale e quella bandiera - per quanto possa essere stata una scelta di cattivo gusto - sarebbe stata inserita in un contesto di travestimento carnevalesco, fa sapere la dirigente scolastica. "Non c'era alcuna finalità politica", assicura, lamentando che "l'episodio è stato decontestualizzato".

Il fatto è capitato lunedì, suscitando la protesta di Nicholas Pellegrini, coordinatore della Gioventù Nazionale Forlì-Cesena, ala giovanile di Fratelli d'Italia, e di Giacomo Cenesi, coordinatore di Azione Studentesca Forlì-Cesena, che avevano parlato di "profanazione della scuola da parte di estremisti che sventolano simboli di morte". "Si tratta di un atto che denota una scarsa conoscenza della storia e scarso rispetto, oltre che la crudeltà di chi lo ha compiuto, visto che proprio a Forlì le Brigate Rosse hanno compiuto uno dei loro crimini più vigliacchi, l’omicidio di Roberto Ruffilli", ha aggiunto Cenesi, definendo quanto accaduto un "atto inquietante".

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Ancora una volta, quindi, il Carnevale si è rivelato un'occasione di umorismo macabro che però fa ridere in pochi e che all'interno di una scuola non può uscire dai binari della correttezza. Un "buccia di banana" su cui in tanti in passato sono scivolati. Il caso più celebre è sicuramente quello del principe Harry che quasi 20 anni fa, nel 2005, appena ventenne, mise in imbarazzo la corona britannica indossando una divisa nazista per una festa in maschera. In questo frangente, tuttavia, la bandiera delle Br è entrata in una scuola e per questo, ha detto la preside, ci sarà "un'azione educativa" nei confronti di alcune ragazze.