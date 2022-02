Bandito con la mascherina rapina una farmacia: commesse minacciate con un cutter

Rapina a mano armata nella prima serata di giovedì alla farmacia “Ca Rossa” di via Campo degli Svizzeri. Ad agire un uomo in solitario, col volto travisato da una mascherina ed un cappellino. Il bandito ha tirato fuori un’arma bianca, per poi minacciare le dipendenti presenti. Dopo aver messo le mani sul bottino, diverse centinaia di euro, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti per i rilievi di legge.