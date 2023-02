Il bar era diventato una centrale dello spaccio, il Questore ordina la chiusura per cinque giorni

Chiuso cinque giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica. E’ quanto stabilito dal Questore dopo la recente operazione di polizia che ha portato alla denuncia di un giovane pusher trovato con diverse dosi di cocaina nei pressi di un locale in zona Coriano. Sabato mattina (25 febbraio) i poliziotti della Questura hanno notificato il provvedimento al gestore.

Dalla modalità del sequestro, dai soldi rinvenuti e dalle indagini svolte, è emerso che almeno tre cessioni di droga siano avvenute con appuntamento proprio nel locale. E’ stato accertato, infatti, come il locale era diventato un vero e proprio luogo di incontro tra la domanda ed offerta di cocaina in città, conosciuto negli ambienti dello spaccio dove poter reperire facilmente lo stupefacente. Le consegne avvenivano anche in pieno pomeriggio e in un locale che è comunque molto vicino alle scuole primarie e dell’infanzia.

Tra l’altro le condotte illegali si protraggono nel tempo e con un trend in aumento poiché già in passato erano stati segnalati altri assuntori di stupefacenti che avevano acquistato cocaina proprio in quel bar. E’ emerso inoltre che il locale non solo è spesso frequentato da persone pericolose e pregiudicate, ma ha visto la mancanza di collaborazione del gestore che non ha svolto alcuna vigilanza e non ha mai segnalato nulla alle forze dell’ordine in modo da contenere le situazioni di pericolo che possono verificarsi all’interno e nelle immediate vicinanze dell’esercizio, anche al fine di evitare che situazioni di allarme si riverberano sulla sicurezza della zona residenziale all’interno della quale il locale è ubicato.

E’ stato quindi adottato un provvedimento di chiusura anche “facendo intendere chiaramente agli avventori che il locale non deve più essere motivo od origine di altri illeciti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, eliminando l’occasione degli incontri e degli scambi illeciti e ripristinando la tranquillità degli abitanti residenti”.