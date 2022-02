Bar con piscina, campi di padel coperti e spazi rinnovati per gli altri sport: il polisportivo si rifà il look

Nel quartiere Cava cambierà volto il polisportivo di via Sillaro intitolato a Guido Monti. Sono in partenza una serie di lavori del Comune e del nuovo gestore che renderanno più moderna l'offerta di attività sportiva, ma non solo: l'area – che richiama utenza non solo dalla Cava, ma anche da Villanova, Romiti e altre zone della città, diventerà sempre più una zona di ritrovo, grazie ad un bar e ad una piscina estiva per un'utenza di vicinato che cerca frescura e divertimento in famiglia e con bambini.

Sono diversi gli interventi previsti: si va da quello più consistente, con il rifacimento della tensostruttura ora chiusa per problemi di sicurezza, a carico del Comune. Lo stesso Comune, però, investirà altri 260mila euro per la manutenzione del campo di calcio e per quello di calcetto. Una cifra di poco superiore al milione di euro a cui si aggiungono gli interventi del nuovo gestore che dallo scorso ottobre ha preso in mano il polisportivo con lo scopo di rilanciarlo. “Già avevamo rifatto il campo di basket e nel campo sportivo si vedono ora tanti ragazzi intenti a giocare”, spiega il vicesindaco Daniele Mezzacapo. Quest'intervento, già concluso, è stato finanziato con circa 50mila euro.

Il polisportivo è stato dato in gestione per dieci anni ad un raggruppamento fatto di Uisp (per i corsi e l'attività sportiva), Around Sport (per la gestione) e Soggetel (società di Bagno di Romagna che si occupa di impianti di calore, che è tradizionalmente, ed ora ancora di più, uno dei costi maggiori degli impianti sportivi). A nome del raggruppamento vincitore del bando parla Gabriele Corzani di Around Sport: “Siamo pronti a partire con un intervento da 665mila euro di lavori per realizzare subito, entro l'estate, il recupero dei due campi da tennis in terra rossa all'aperto, tre nuovi campi da padel coperti, spogliatoi e una 'club house' che fungerà da bar e reception. Il locale vedrà annessa anche una piscina esterna estiva, non destinata all'attività sportiva, ma allo svago e al divertimento.

La progettazione è affidata allo studio Arkinprogress. L'intera area vedrà quindi disposti su un vialetto - che sarà migliorato nell'arredo e nell'accoglienza – un campo da calcio, due campi da tennis, un campo da calcetto, un campo di beach volley, uno di basket, la palestra in parte gestita dal Comune, la tensostruttura multi-gioco che sarà destinata a due campi da tennis coperti, 3 campi da paddle coperti e la club house con bar e piscina. Sono previsti anche rifacimenti degli spogliatoi della palestra e del campo da calcio, nonché un deposito e impianti fotovoltaici per cui parte del fabbisogno energetico sarà auto-prodotto.