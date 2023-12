Golose proposte dalla colazione all'aperitivo: il bar 'inaugura' la nuova gestione

Nella giornata di ieri, dopo un cambio di gestione, ha aperto al pubblico il "Caffè del Viale", bar gestito da Alessia Azzaretto insieme al suo staff. Nei locali situati in viale della Repubblica a Meldola, Alessia e i suoi collaboratori sono pronti ad accogliere i clienti con golose proposte: colazioni, aperitivi, stuzzichini e cocktail. In occasione dell'inaugurazione, un affettuoso pensiero è rivolto anche alla storica titolare del "Caffe del Viale", Lia Monducci, che per anni è stata un punto di riferimento per tanti meldolesi e non solo.

Il sindaco Roberto Cavallucci ha fatto un grande in bocca al lupo alla 21enne Alessia Azzaretto che "giovanissima ha deciso di mettersi in gioco con questa nuova avventura, dimostrando grande coraggio e fiducia nel futuro", ha detto il sindaco. Il "Caffè del Viale" sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 5.30 alle 20 e la domenica mattina.