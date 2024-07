Barbara Ida, dopo il 100 al Classico si iscriverà a Chimica: "Farò per sempre tesoro degli insegnamenti dei prof"

Con il Liceo Classico "Morgagni" ha avuto un rapporto "altalenante". Ma alla fine per Barbara Ida Milazzo è arrivato il diplomata con il massimo dei voti. "Mi ritengo una persona curiosa, adoro imparare e scoprire nuove cose - racconta di sì -. Inoltre, in questi ultimi anni ho scoperto la mia forte determinazione e motivazione nel raggiungere i miei obiettivi".

Qual è stato il suo rapporto col 'Morgagni'?

"Descriverei il mio rapporto con il mio liceo come altalenante, soprattutto nei primi anni quando, specialmente a causa del Covid, ho fatto più fatica ad approcciarmi con questo nuovo mondo. Nonostante ciò, negli ultimi due anni ho finalmente trovato il mio spazio all'interno di questo ambiente, grazie soprattutto alle nostre insegnanti che hanno aiutato tutte noi e che hanno avuto un impatto fondamentale su di me".

Lei ha frequentato l'indirizzo Linguistico. Come mai?

"Fin da piccola sono stata molto appassionata di lingue, specialmente l'inglese, perciò al momento della scelta del liceo, non ho avuto alcun dubbio su che scuola scegliere. Questo indirizzo mi ha comunque permesso di approfondire e rafforzare il mio interesse per le materie scientifiche, permettendomi di ricevere una formazione a 360 gradi".

La lezione più importante che ha ricevuto in questi anni?

"Sicuramente la lezione più importante che ho ricevuto in questi anni è che l'impegno ripaga sempre e che bisogna credere sempre nelle proprie abilità, rimanendo sempre aperti a nuove esperienze e opportunità".

Come è stato il rapporto con i prof e compagni di classe?

"Riguardo i miei miei prof, credo che abbiano reso il liceo un luogo che sarà sempre fondamentale per me. Mi ritengo estremamente fortunata per le mie professoresse e professori sempre preparati e pronti ad aiutarci. Farò per sempre tesoro dei loro insegnamenti sia a livello didattico che a livello personale. Parlando delle mie compagne, posso dire che il nostro è stato un rapporto particolare essendo una classe di sole ragazze. Nonostante ciò ho avuto modo di incontrare persone veramente speciali, a cui vorrò sempre bene e che hanno reso questi anni meravigliosi".

Cosa ha provato una volta conclusa la maturità?

"Conclusa la maturità ho provato sentimenti misti. Da un lato un senso di malinconia, alla realizzazione che questo percorso si era realmente concluso. Dall'altra parte tanta emozione per l'inizio di un nuovo capitolo e l'aprirsi di tante nuove opportunità. Infine ho provato un senso di gratificazione per il modo in cui ho affrontato questa grande prova e ho concluso questo lungo percorso".

Si aspettava di diplomarsi col massimo dei voti?

"Ad essere sincera no, ma comunque ero cosciente e fiera del mio percorso soprattutto di questi ultimi due anni ed ero convinta che sarei uscita dal liceo con un voto che lo avrebbe rispecchiato. Devo ammettere quindi che sono incredibilmente fiera di questo risultato, dimostrazione sia della bravura delle mie insegnanti che del mio impegno".

Proseguirà il cammino di studi?

"Assolutamente e cambiando completamente strada perché mi sono iscritta alla facoltà di chimica di Bologna. Non ho mai messo in dubbio il fatto di voler proseguire gli studi al termine del liceo e nonostante le lingue non si siano rivelate parte della mia scelta universitaria non abbandonerò il loro studio e mai mi pentirò mai di aver intrapreso questo percorso, senza il quale la mia scelta sarebbe ora probabilmente diversa".