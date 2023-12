Basir ai saluti dopo 10 anni, Serena Balzani è la nuova presidente di Federconsumatori Forlì-Cesena

Martedì 12 dicembre, nella Sala Bruno Pizzica di via Pelacano 12, a Forlì si sono svolte le elezioni del Presidente dell’Associazione Federconsumatori e del Segretario Generale Sunia-Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari della provincia Forlì-Cesena.

Serena Balzani è stata eletta Presidente di Federconsumatori Forlì-Cesena all’unanimità. Serena Balzani ha iniziato la sua esperienza in Cgi nel 1991 nello Spi Cgil di Forlì; è stata coordinatrice di zona per le sedi territoriali Cgil Forlì; ha seguito la categoria Flai Cgil per più di dieci anni e nel 2014 è stata eletta Segretaria Generale Flai Cgil Forlì, successivamente ha ricoperto il ruolo di Presidente del Caaf Cgil Forlì.

Nel corso del pomeriggio l’Assemblea Generale di Sunia Forlì-Cesena ha eletto Saverio Biguzzi Segretario Generale del sindacato provinciale degli inquilini e assegnatari. Saverio Biguzzi ha iniziato il su percorso nel sindacato più di trent’anni fa come delegato. Nel 2010 è diventato funzionario della Cgil Cesena. Ha seguito, per otto anni, due categorie: i Metalmeccanici nella Fiom di Cesena e le aziende della Gomma Plastica del cesenate per la Filctem Cgil. Per cinque anni è stato Segretario Generale della Fiom Cesena, ruolo che si è concluso l’estate scorsa con l’unificazione della categoria.

Il Segretario Generale Regionale Sunia Valentino Minarelli e la Presidente Federconsumatori Emilia-Romagna Renza Barani hanno ringraziato il Segretario e Presidente uscente Milad Jubran Basir che dopo dieci anni, e tante lotte per la e tutela delle persone e delle famiglie e per il diritto alla casa, senza dimenticare le persone più fragili, ha concluso il suo incarico.

Nel corso del pomeriggio è intervenuta Maria Giorgini, Segretaria Generale Cgil Forlì Cesena, che ha ricordato tutti i progetti e le sfide che la Cgil ha condivo con Milad Basir e tutto il Sunia e Federconsumatori in questi anni.

"La Cgil Forlì Cesena, Sunia Forlì-Cesena e Federconsumatori Forlì-Cesena ringraziano il compagno Milad Jubran Basir per il grande lavoro svolto fino a qui e augurano ai neo eletti Serena Balzani e Saverio Biguzzi buon lavoro per tutte le sfide future che attendono Federconumatori e Sunia per tutelare le persone nel riconoscimento e esercizio quotidiano dei diritti di tutte e tutti, singoli e famiglie".