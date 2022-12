Basket femminile, torna la Partita di Natale per regalare un sorriso ai piccoli pazienti della Pediatria

Torna anche quest'anno la partita di Natale della Libertas Basket Rosa Forlì, l'evento grazie al quale verranno raccolti piccoli regali da donare al reparto di pediatria dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. In occasione del match che vedra opposte le forlivesi alla Ren Auto Happy Basket Rimini che si svolgerà il 10 dicembre alle ore 20.45 al Palasport Romiti, rappresentanti della società forlivese saranno a disposizione del pubblico con dei banchetti per raccogliere le donazioni del pubblico presente, ma non solo perché la società si è resa disponibile per chiunque volesse contribuire a questa meravigliosa causa, a mandare personalmente un proprio incaricato a raccogliere i regalini di chi non potesse essere presente al match, basterà contattare la società tramite i canali social ufficiali dela Libertas Basket Rosa Forlì e dell'A.I.C.S. Basket Forlì.

"A nome dei presidenti Gabriele Ghetti e Marco Gentile - spiega il Direttore Sportivo Cristiano Baccini - ringrazio già chiunque contribuirà a rendere speciale questo appuntamento che per noi rappresenta davvero tanto. Nella passata stagione l'immenso cuore della gente ci consentì di riempire quasi 10 sacchi giganti di regali da consegnare al reparto di pediatria dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì e sono certo che anche quest'anno tutti assieme potremo vincere di nuovo la partita più importante della stagione. Ho ancora negli occhi la gioia e la gratitudine di tutti quegli operatori che quotidianamente lavorano per assistere i bambini del reparto, sacchi pieni di regalini di ogni genere, dalla macchinina ai pennarelli, alle carte da gioco o via dicendo, centinaia di piccole strenne che hanno riempito ogni spazio sotto l'albero di natale del reparto, e sono certo che anche quest'anno riusciremo a fare qualcosa di speciale "

L'appuntamento è fissato, sabato 10 dicembre alle ore 20.45 al Pala Romiti, perché la partita più importante si vince tutti assieme come un unica gramde squadra.