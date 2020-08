Basket femminile, una “Vespa Special” per Forlì: ecco Elisa Vespignani

Elisa Vespignani vestirà la divisa Libertas-Aics Forlì nel prossimo campionato di Serie B femminile. Faentina, playmaker classe 2002, Vespignani torna a vestire la casacca forlivese dopo averla già indossata con onore per due stagioni e dopo la parentesi all’Happy Basket Rimini. Giocatrice dotata di grande verve ed esplosività, incarna al meglio quello che sarà lo spirito combattivo della nuova squadra del duo Montuschi/Griffin.

Queste le sue prime parole dopo l’accordo raggiunto coi presidenti Gentile e Ghetti: “Sono davvero molto contenta di riprendere il mio cammino qui a Forlì, felice di ritrovare questo ambiente e anche di poter rivedere tante facce conosciute, con le quali mi sono trovata davvero bene nelle stagioni passate a giocare con questa maglia. Non vedo davvero l’ora di iniziare questa stagione che spero sia ricca di emozioni e soddisfazioni. Mi impegnerò al massimo per non tradire le aspettative e riuscire a fare bene per la squadra”.

“Siamo contenti del ritorno di Elisa - commenta il ds Baccini - ho avuto modo di confrontarmi con lei e con la sua bella famiglia per discutere di questa nuova stagione: ho capito subito che incarnava al meglio ciò che cercavamo per arricchire ulteriormente un team già forte e combattivo, esattamente come indicatoci dai nostri coach. Sono certo che assieme svilupperemo un ottimo lavoro, in un ambiente più che mai sereno, costruttivo e decisamente ambizioso".