La beata Benedetta Bianchi Porro sarà patrona di Dovadola, le celebrazioni nella sua città natale

La beata Benedetta Bianchi Porro sarà patrona di Dovadola, sua città natale, a partire dal prossimo lunedì 23 gennaio. Una data che coincide con quella della sua morte, nel 1964, e che si può definire una data storica dal punto di vista civile e religioso, ma soprattutto spirituale, per i devoti e per gli abitanti del Comune romagnolo. E non solo.

Una ricorrenza che giunge al suo riconoscimento a due anni di distanza dall’avvio dell’iter intrapreso dalla comunità di Dovadola, dal suo primo cittadino e, naturalmente, dal vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, monsignor Livio Corazza.

Tutto ha inizio nell’agosto del 2021, dopo la beatificazione di Benedetta avvenuta il 14 settembre 2019, quando nel 2021 i parrocchiani danno vita a una raccolta di firme affinché venga riconosciuta patrona di Dovadola, in nome del messaggio di speranza che ha saputo trasmettere, attraverso le sue testimonianze, e in virtù della sua statura umana e spirituale.

Statura rappresentata in questi anni dal contributo fornito della parrocchia di Dovadola, dalla diocesi, dai famigliari e dagli amici Benedetta, nonché dall’Associazione per Benedetta Bianchi Porro e dalla Fondazione a lei intitolata.

Dopo l’imprimatur giunto dal Vaticano, è la delibera del consiglio comunale approvata nel mese di dicembre a sancire la data intitolata a Benedetta Bianchi Porro, che va a sostituirsi a quella di Sant’Andrea, fissata al 30 novembre.

Il prossimo lunedì, dunque, sarà festa civile per il Comune di Dovadola, con la chiusura degli uffici pubblici, fatta eccezione per le scuole, che osserveranno la festa solo a partire dal prossimo anno.

“Benedetta è una nostra concittadina, è una di noi - dice il sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari -. E’ una figura straordinaria: chi non ce l’ha, la vorrebbe, e noi che l’abbiamo, abbiamo il compito e il dovere di valorizzarla. Per me è una grande soddisfazione essere giunto a questo momento, come cittadino di Dovadola prima ancora che come sindaco”.

Per celebrare la patrona, lunedì 23 gennaio alle ore 11 è prevista la cerimonia liturgica nell’abbazia di Sant’Andrea presieduta dal cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como.