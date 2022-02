Beato Carlo Acutis: la madre Antonia Salzano racconterà il segreto della vita di suo figlio

A quasi un anno dall'arrivo della reliquia del Beato Carlo Acutis nella Parrocchia di Regina Pacis di Forlì, prosegue senza sosta lo sforzo del gruppo "Voce di Maria-Amici di Carlo Acutis" per diffondere la conoscenza della figura del giovane genio dell'informatica innamorato dell'Eucaristia, morto nel 2005 a soli 15 anni per una leucemia fulminante e beatificato il 10 ottobre 2020 ad Assisi.

Già durante le ultime festività natalizie la reliquia di Carlo ("ex corpore", di primo grado) è stata portata, insieme al vescovo Livio Corazza, nella cappella dell'ospedale Morgagni e nel reparto di Pediatria; durante tutto l'anno, invece, il gruppo Voce di Maria-Amici di Carlo Acutis si rende disponibile ad incontrare gruppi di persone interessate a conoscere la vita del giovane beato e a pregare davanti alla sua reliquia. Da mesi si susseguono nella parrocchia di Regina Pacis le visite di gruppi di ragazzi del catechismo provenienti dalle varie parrocchie della diocesi accompagnati dai loro educatori, soprattutto in vista dei sacramenti dell'Eucaristia o della Confermazione che si apprestano a ricevere.

"L'invito che rivolgo ai giovani quando vengono ad ascoltare la storia di Carlo", -afferma Raffaela Cesaro, responsabile del gruppo di Regina Pacis dedicato al Beato-, "è quello di prendere a modello di vita cristiana questo ragazzo così speciale che ha vissuto però la vita ordinaria di ogni adolescente". In collaborazione con la Pastorale Giovanile della Diocesi di Forlì, la sera del 9 febbraio alle 20,30 è previsto anche un collegamento straordinario con la mamma di Carlo Acutis, la signora Antonia Salzano, che racconterà il segreto della vita di suo figlio e aiuterà ancora di più ad entrare nel mistero della sua santità ordinaria. La testimonianza della mamma di Carlo Acutis sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube "PiGiFo".

