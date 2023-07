Dalla lode al Classico ad un futuro improntato alle scienze: Beatrice racconta il suo percorso alla maturità

Diploma con lode per Beatrice Conficconi, studentessa del Classico. "Sono una persona molto determinata, sicura di me ma allo stesso tempo abbastanza introversa - esordisce -. Studiare mi è sempre piaciuto e non mi pesa; essendo un po' maniaca del controllo riesco ad organizzarmi quindi fin da piccola sono riuscita a coniugare la scuola con le mie passioni: lo sport, la musica, la lettura, il disegno".

Al di là del diploma col massimo dei voti, che bilancio trae da questi cinque anni al Classico?

"Ricevere la lode è stata sicuramente una grande soddisfazione arrivata alla fine di un percorso molto impegnativo, ma gratificante. È stata un'esperienza che mi ha fatto crescere umanamente e culturalmente, senza traumi, senza brutti ricordi ma anzi con giornate di grande condivisione e divertimento come le gite in Sicilia e in Grecia".

Dopo la maturità ha avuto un briciolo di nostalgia?

"Per carattere non sono incline alla nostalgia anzi, posso dire che i giorni degli orali sono stati l'occasione per passare gli ultimi momenti a scuola coi miei compagni".

Come è stato il suo rapporto coi prof e compagni di classe?

"Per carattere, con gli insegnati mi piace mantenere un rapporto di rispetto e formalità. Nel mio essere riservata sono sempre stata compresa e rispettata a mia volta, indice di un notevole spessore umano accompagnato da una grande competenza. Nella classe c'era una buona armonia e alcuni compagni sono diventati i miei più cari amici".

Quale sarà il suo orizzonte?

"Nonostante gli studi classici, per ora sono immatricolata a Biologia a Bologna e fra pochi giorni sosterrò il Tolc per medicina. Comunque vada, il mio futuro è improntato alle scienze".