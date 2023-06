Il bel gesto del comune "gemellato" della Repubblica Ceca, dona 10 mila euro a Castrocaro Terme

Un rapporto di gemellaggio ormai ventennale, quello tra la città di Prachatice in Repubblica Ceca e il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Stima e conoscenza reciproca sono cresciuti nel solco di due eventi simbolo delle rispettive comunità: il Palio di Terra del Sole e la Via d'Oro del Sale, Divenuta una trasferta abituale per generazioni di sbandieratori, musici e figuranti dell'associazionismo terrasolano. Quest'anno, per la 36° edizione della manifestazione ceca, la delegazione medicea ha partecipato con al seguito una nutrita rappresentanza della Lega Italiana Sbandieratori per ricercare un'esibizione molto apprezzata in terra boema.

All'incontro istituzionale il sindaco Jan Bauer ha ricordato i recenti fatti dell'alluvione in Romagna e ha donato al collega romagnolo i proventi di una raccolta fondi per affrontare l'emergenza nella città gemellata di Castrocaro Terme e Terra del Sole: "Con indescrivibile gratitudine riceviamo l'inattesa donazione di 10.000 euro che la comunità di Prachatice, tramite il sindaco Jan Bauer, ha voluto destinare alla nostra municipalità come sostegno in questo difficile momento. Onorati per questa amicizia, esprimo profonda riconoscenza a nome personale, dell'amministrazione e della cittadinanza tutta di Castrocaro Terme e Terra del Sole", ha commentato sui social il Sindaco Billi, che già da assessore aveva incontrato Bauer durante il suo precedente mandato.

Al momento della consegna erano presenti anche Elia Oliva, Presidente dell'Associazione Sbandieratori, Musici e Uomini d'Arme di Terra del Sole, nonché Andrea Bandini Presidente dell'Ente Palio e promotore, fin dai primi anni, del gemellaggio con Prachatice, che racconta: "In questi anni le nostre associazioni hanno rafforzato i legami con la comunità ceca. Siamo commossi da questo concreto e generoso aiuto. Insieme al Comune rinnoveremo presto l'invito al Palio di Santa Reparata per l'amministrazione di Prachatice proponendo al Sindaco Bauer il ruolo di Commissario Granducale."