Ben 70 psichiatri contro il vicesindaco: "Bastoni estensibili per eseguire i Tso? Dichiarazione medievale"

“No all'uso dei bastoni estensibili alla Polizia municipale di Forlì per l'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori”: è la richiesta contenuta in una lettera aperta firmata da 70 medici e psichiatri. L'intervento arriva a margine del dibattito in una commissione consigliare del 24 maggio, relativo al regolamento della Polizia Locale e alle dotazioni di difesa del personale, in particolare la possibilità di dotare gli agenti di bastoni estensibili. Tale strumentazione di ordine pubblico al momento non è presente nella Polizia Locale di Forlì.

Nel mirino della lettera degli psichiatri sono alcune dichiarazioni del vicesindaco con delega alla Sicurezza Daniele Mezzacapo che, per motivare la proposta di dotare la polizia municipale di "bastoni estensibili", cita anche un possibile uso nell'eseguire i trattamenti sanitari obbligatori. Dichiarazioni che per i 70 psichiatri “appaiono davvero molto gravi”.

Ed ancora: “La gravità di questa dichiarazione, da parte del vicesindaco, sta nel tradire se non ignorare, il dettato e prima ancora lo spirito della legge di riforma sanitaria del 1978, in materia di assistenza psichiatrica, la delibera regionale dell'applicazione della legge con l'istituzione dei Dipartimenti di salute mentale e Dipendenze patologiche (Dsm-Dp), il regolamento regionale e aziendale per la proposta e l'esecuzione del Trattamenti sanitari obbligatori (TSO). La cosa ancora più grave è il misconoscere le buone pratiche dei Dipartimenti di salute mentale dei Comuni limitrofi appartenenti alla stessa Ausl. Tanta non conoscenza delle leggi nazionali, regionali e aziendali è davvero inammissibile se si ricopre un ruolo istituzionale”.

Ed ancora: “Quando si ignorano le leggi e i regolamenti vigenti in un paese democratico e civile, riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità come esemplare a livello mondiale, si corre il rischio di essere additati come i portatori di una sottocultura poliziesca tarda a essere superata. La cultura amministrativa non va accorciata, ma estesa nella continua qualificazione dei servizi pubblici. Forlì non merita questo arretramento a pratiche medievali nel campo della salute mentale”.

Ed infine: “Siamo sicuri che il Sindaco del Comune di Forlì vorrà intervenire, con i provvedimenti che riterrà opportuni, per sanare un dibattito che se alimentato da queste dichiarazioni, rischia di assumere aspetti e toni che non hanno nulla di democratico, per una città civile che ha sempre difeso i diritti alla libertà e alla salute nella sicurezza delle leggi vigenti”.