Bagno di folla per la food blogger Benedetta Rossi, stoccata agli hater: "Spero si addolciscano"

Applausi e risate prima, baci, selfie e autografi poi. Bagno di folla domenica pomeriggio al centro commerciale Punta di Ferro per la food blogger Benedetta Rossi, che ha presentato il suo libro "Benvenuti in casa mia", dove racconta tante ricette in modo semplice, ma efficace. A rompere il ghiaccio una domanda sulla colorazione della copertina. Perché il colore verde? "In questo momento è un verde speranza, è la prima cosa che mi viene in mente - sorride -. Sperando che le persone si addolciscano un po’ dal loro astio”.

Il riferimento è chiaramente allo sfogo di pochi giorni fa sui social nel quale la popolare conduttrice televisiva esperta di cucina, si è scagliata contro gli haters che deridono nei commenti sotto video e articoli i suoi followers. Benedetta è l'immagine della semplicità, la casalinga della porta accanto che ha conquistato tutti con uno stile popolare, presentando piatti alla portata di tutti e tecniche da cucina della nonna.

La food blogger ha spiegato l'inizio della sua carriera: "Tutto è partito nel 2011, caricando tutorial sul web e social, facendo vedere ciò che mi veniva meglio, con mio marito che mi aiutava nel montaggio dei video. Era un periodo particolare e avevo bisogno di qualcosa che impegnasse emotivamente la testa. Tante persone mi ringraziavano per la condivisione delle ricette, facendo aumentare in me l’auto stima. Poi Marco mi ha aiutato nell’aumentare la qualità dei video, una crescita lunga nel tempo, prendendo coscienza di quello che stava accadendo piano piano. Siamo molto felici”.

Tante le curiosità dal pubblico. Il dolce che la diverte di più? “Le ciambelle pasquali di mia mamma, perché sono le più difficoltose”. È il segreto della crescia di Pasqua? “Farla con tanto amore". Poi spazio a selfie autografi. Un lungo serpentone di curiosi, che ha atteso anche più di un'ora per avere l'autografo con tanto di cuoricino sul proprio libro o una foto ricordo.