Benessere dei giovani, dal Centro per le Famiglie contributi per enti del terzo settore

Anche le associazioni di Forlimpopoli possono partecipare al bando promosso dal Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese “per la concessione di rimborsi a soggetti senza scopo di lucro per progetti mirati alla promozione del benessere dei giovanissimi”.Con questo provvedimento si vogliono sostenere iniziative innovative rivolte ai ragazzi della scuola media e del biennio della scuola superiore per contrastare le condizioni di disagio esplose con la pandemia, favorendo lo sviluppo di nuove reti amicali, prevenendo l’isolamento, promuovendo il protagonismo attivo dei ragazzi.

Nel dettaglio, potranno essere ammessi progetti che si connotano come opportunità extrascolastiche “a bassa soglia”, sviluppando nel periodo giugno – dicembre 2024 percorsi laboratoriali nell’ambito teatrale, delle tecnologie digitali, dei giochi da tavolo, della creatività manuale e artigianale. Possono presentare domanda enti del terzo settore iscritti al Runts. Ogni organizzazione, da sola o in partenariato, può presentare fino a due progetti. Il contributo massimo previsto è di 1400 euro. Le domande vanno presentate entro il 13 giugno.

L’avviso completo e la documentazione necessaria possono essere scaricati sul sito del Comune di Forlì al seguente link https://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=27415. In fase di ideazione dei percorsi laboratoriali le associazioni di Forlimpopoli possono contattare la referente indicata dal Comune per condividere priorità, ipotesi progettuali, utilizzo spazi, eventuali collaborazioni ed altro inviando una mail a culturasport@ comune.forlimpopoli.fc.it