Benessere, l'Ausl chiede consigli alle future madri: questionario online per raccogliere idee

L'Ausl Romagna - ambito di Forlì, insieme al Centro per le Famiglie di Forlì e della Romagna Forlivese, sta organizzando alcune iniziative di promozione dell'attività fisica per neo mamme. Rispondendo ad un breve questionario, donne in gravidanza e mamme con bimbi di 0-12 mesi, residenti nel territorio forlivese, possono fornire un grande aiuto nell'adattare l'offerta alle proprie esigenze.

"L'attività motoria è una preziosa alleata per la promozione della salute e del benessere fisico e mentale - viene evidenziato -. Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con l'Unità Operativa Salute Donna e Infanzia e il Centro per le Famiglie del comune di Forlì, nell'ambito delle azioni previste dal Piano Regionale della Prevenzione del 2021-2025, vorrebbero implementare l'offerta di opportunità che il territorio forlivese offre alle donne in gravidanza e dopo il parto per mantenersi attive e in salute".

Il questionario, anonimo, è compilabile al link https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DDQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAO__XxvrV5UNFFNOFo5WDFMWEVDNlhZSEpBOUExSzZCVC4u%26origin%3DQRCode%26fbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2LticWFM_Us8Kc_hr-idEsFmgY2nXZ_6xgu8zWf7U_0oelaxb90V40Dcc_aem_SFr1Auvb0ymbO9GTMPoURg&e=672f7c66&h=4a6f90b1&f=y&p=n.