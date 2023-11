Beni culturali e libri nei sotterranei? Il Comune respinge la proposta: "Abbiamo l'ok della Soprintendenza"

Il Comune intende procedere col programma di archiviazione dei beni librari della biblioteca civica nei sotterranei di palazzi pubblici, in particolare nei sotterranei di palazzo Romagnoli e dell'ex asilo Santarelli, in centro storico. Lo stoccaggio di 125mila libri si rende necessario per eseguire i lavori del Palazzo del Merenda, durante i quali la biblioteca sarà appunto spostata.

E' la risposta che è arrivata dall'assessore alla Cultura Valerio Melandri al question time del Pd che ha fatto suo, nell'interrogazione, l’appello “Mai più libri e opere nei seminterrati. Intervenga il ministro”, avanzata da Italia Nostra, associazioni ambientaliste e associazione Nuova Civiltà delle macchine, e da cui è derivata anche un'interrogazione in Parlamento da parte di Luana Zanella, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, indirizzata al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il documento è stato presentato dalla consigliera Elisa Massa (Pd).

Nella sua risposta, Melandri ha spiegato che, nel progetto di archiviare i libri nei sotterranei dei due palazzi “seguiamo quello che la Soprintendenza ci ha indicato, per ben quattro volte di cui due in risposta a Italia Nostra. Ci rimettiamo quindi a cosa ci dice chi ha più competenza di noi, la Soprintendenza, e cioè che lì i libri ci possono stare. Una conferma che è successiva anche all'alluvione”.