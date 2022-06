Tornano a crescere i prezzi dei carburanti, dove si risparmia a Forlì e dintorni

Torna ancora a preoccupare il prezzo della benzina, con i costi in rialzo alla pompa. E se a Forlì ancora non si è tornati a sfondare la quota psicologica dei 2 euro al litro (per il self service) nella quasi totalità degli impianti, tuttavia è difficile trovare pompe che praticano prezzi sotto gli 1,9 euro al litro. Ecco i distributori più economici in base ai prezzi dichiarati alle 13,30 di venerdì all' “Osservatorio prezzi dei carburanti” del Ministero dello Sviluppo Economico.

Nell'area di Forlì emerge che il prezzo più basso per un litro di benzina self service attualmente viene praticato dall'area di servizio Ip su via Ravegnana (zona ristorante Le Querce) con 1,8 euro al litro, seguito dal distributore Repsol della Tangenziale (1,81 euro) e dall'impianto Conad di Meldola (1,87 euro). Stesso livello di prezzo nei dintorni del Conad: appena un non apprezzabile millesimo di euro in più per Ip di via Mazzini a Meldola (1,87 euro), seguito da Zannoni di via Bidentina (1,88 euro), Ip di Meldola di via Giordano Bruno (1,89 euro).

Infine propongono la benzina self service a 1,9 euro al litro i seguenti distributori: Ego di Meldola, Ip di Meldola in viale Roma, Robgas di via Ravegnana, Energia Fluida sempre in via Ravegnana, Gep sulla via Bidentina. Tutti i prezzi indicati sopra sono arrotondati al millesimo superiore per facilità di lettura.

Per quanto riguarda il diesel il prezzo più basso si trova al Conad di Meldola e Ip di via Mazzini sempre a Meldola (1,75 euro al litro self service), seguito dal Repsol della Tangenziale e Ip di via Bruno a Meldola (1,77 euro), Energia Fluida (1,78 euro), Ego di Meldola (1,79). Propongono il litro di diesel self service a 1,8 euro i seguenti distributori: Ip di Meldola via Roma, Ip di via Firenze, Ip di viale dell'Appennino, Zannoni e Gep entrambi sulla Bidentina. Anche qui tutti i prezzi sono arrotondati al millesimo superiore.