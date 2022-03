Benzina, spirale impazzita dei prezzi: aumenti fino a 15 centesimi in 24 ore. A Forlì non si trova più sotto i 2 euro

La spirale della caro benzina non si blocca ed anzi gli aggiornamenti dei prezzi dei carburanti sono ormai quotidiani, anche a Forlì. Dopo gli aggiornamenti classici del lunedì mattina, numerose stazioni di servizio hanno fatto un'ulteriore revisione dei listini tra la serata di lunedì e la mattina di martedì. E così, a distanza di appena 24 ore dalla ricognizione di ieri (lunedì) di ForlìToday, basata sulle tariffe comunicate dai gestori al servizio 'Osservatorio prezzi carburanti' del Ministero dello Sviluppo Economico, scompare praticamente la fascia di chi praticava un prezzo sotto i 2 euro per la benzina (self service).

Se, infatti, lunedì pomeriggio erano ancora 10 le pompe sotto i 2 euro al litro, oggi (martedì pomeriggio) ce ne rimane appena una: la stazione di servizio 'Repsol' sulla tangenziale che offre la benzina self service a 1.97 euro. Fuori città fa lievemente meglio la nuova stazione di carburanti 'Conad' di Meldola (1.95 euro al litro), facendo allineare al ribasso i distributori che si trovano vicini, sempre a Meldola: l'Ego sulla via Bidentina e l'IP di via Giordano Bruno (entrambi a 1.95 euro al litro di benzina self service). Meldola è la località dove attualmente si paga meno il carburante nel Forlivese.

Il distributore Conad ha quindi alzato il costo all'utente di 3,5 centesimi mentre la pompa Ego, sempre a Meldola, di 8 centesimi. Ma non è il rincaro peggiore: rispetto alla rilevazione di lunedì pomeriggio a Forlì si registra una crescita di 4 centesimi al Tamoil di viale Bologna, di 5 centesimi al Repsol di viale Bologna e al Gep su via Bidente, 8 centesimi al 'Zannoni' di via Bidente, 9 centesimi in più al Beyfin di via del Partigiano e alla Esso di via Ravegnana, per poi “volare” a +10 centesimi in poche ore al distributore Ego del Ronco e circa 15 centesimi in più al Q8 di viale Risorgimento. Una spirale impazzita di prezzi che porta a far scomparire, di fatto, la benzina sotto i 2 euro al litro da tutta la città, tranne che in un caso.