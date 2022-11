Ogni anno strappano alla morte centinaia di gattini, ora sono loro ad avere bisogno: "Non abbiamo più soldi, aiutateci"

"Siamo disperati, non abbiamo più un euro". E' questo il grido di aiuto lanciato dall'organizzazione di volontariato "I Bertinogatti", che da anni cerca di per far fronte all’emergenza randagismo felino nel Comune di Bertinoro. La loro mission è quella di dare aiuto a tutti i randagi del territorio, sterilizzando, curando i gatti bisognosi e promuovendo le adozioni. Ogni anno "I Bertinogatti" salvano centinaia e centinaia di cuccioli, strappandoli a morte certa.

Ma tutto questo non sarebbe possibile senza le donazioni dei cittadini, e questo è un momento davvero difficile per l'associazione. "Non abbiamo più un euro - si legge nel profilo Facebook dell'associazione - il 5x1000 che di solito arriva a novembre non ci è stato ancora erogato, considerando che dobbiamo pagare una fattura da 700 euro per cure, vaccini e sterilizzazioni, nel conto restano appena 137 euro"

"Non abbiamo più stalli, a casa di Simona ci sono ancora 5 della cucciolata da 13, a casa di Sonia ci sono due piccoli tigrati che hanno ricevuto zero richieste di adozione. "Si sa - traspare amarezza nell'appello - i tigrati non li vuole mai nessuno... Infine a casa di Pamela c’è il piccolo D’Artagnan. Nella stanza degenze chiusi in un gabbione ci sono le 2 sorelline che non stiamo riuscendo ad addomesticare non avendo lo stallo nemmeno per loro. Questo significa che i tre piccoli appena trovati, di 50 giorni, resteranno in strada e noi siamo in un buco nero di disperazione".

"Purtroppo un cucciolo di 5 mesi era già morto a bordo strada, gli ho dato degna sepoltura - dice una delle volontarie - É una carneficina. Inizieremo subito con le sterilizzazioni. Chi può ci aiuti. Grazie di cuore".

Come aiutare "I Bertinogatti":

Bonifico bancario

Codice IBAN: IT77 V030 6909 6061 0000 0172 254

Satispay

Donazione al numero 3460816904

Se non sei iscritto puoi utilizzare questo link: https://www.satispay.com/promo/CHIARAPALAR

PayPal

Donazione al 3460816904 oppure ibertinogattiodv@libero.it

Utilizzando la formula: dona soldi ad un amico, così Paypal non tratterrà commissioni sul tuo contributo

5X1000:

Donazione al codice fiscale 92095380405

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/I-Bertinogatti-ODV-101061884944023