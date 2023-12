Bertinoro, a Santa Maria Nuova Spallicci si inaugura la nuova sede distaccata degli uffici del Comune

E' prevista per martedì alle 11.30 l'inaugurazione della nuova sede distaccata degli uffici del Comune di Bertinoro, in via Santa Croce 3841, a Santa Maria Nuova Spallicci. Saranno attivi l'Ufficio Scuola, nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 9 alle 13; l'Ufficio Anagrafe il martedì dalle 9 alle 13 e lo Sportello Sociale il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 13. “E' un risultato importante - afferma la sindaca Gessica Allegni - che ci permette di portare a compimento un importante obiettivo del nostro programma di mandato. Gli uffici sono perfettamente accessibili e privi di barriere architettoniche, corrispondendo alla necessità di dare una risposta a tutte le cittadine e cittadini che hanno difficoltà a recarsi presso la sede centrale del Comune". Nel corso dell'inaugurazione, interverrà la sindaca Allegni e successivamente, si procederà con il taglio del nastro.

I servizi

L'Ufficio Scuola si occuperà di informazioni sui servizi attivi nelle scuole del territorio comunale, supporto alle iscrizioni on line dei servizi di mensa, trasporto, pre scuola post scuola e centri educativi pomeridiani, agevolazioni tariffarie per gli iscritti ai servizi, informazioni sulle aperture delle biblioteche comunali, sui bandi attivi per borse di studio, contributi per buoni libri scuole, pubblicizzazione attraverso comunicazioni telematiche, verbali e cartacee dei servizi e delle risorse esistenti

Lo Sportello Sociale si occuperà di ascolto, prima accoglienza e indirizzamento alle assistenti sociali di riferimento, Informazione ed orientamento al singolo ed ai nuclei familiari sulle risorse e le opportunità socio - assistenziali e socio – sanitarie presenti sul territorio e modalità di accesso agli stessi; Messa in rete, in forma integrata, di tutte le informazioni sulle risorse pubbliche e del privato sociale disponibili nel territorio per rispondere in modo esauriente e funzionale alle richieste dei cittadini: informazione e supporto per la compilazione delle domande relative ai bandi per contributi su affitto e bollette, alloggi ERP, voucher e contributi per nidi e centri estivi, assegno di maternità del Comune, iscrizioni al nido comunale.

Per quanto riguarda il servizio Anagrafe, si potrà ricevere consulenza su argomenti di anagrafe, stato civile e elettorale; effettuare pratiche di iscrizione/mutazione anagrafica; chiedere il rilascio certificati anagrafici; chiedere il rilascio del duplicato di tessera elettorale (in periodo di elezioni); chiedere il rilascio di Carte d'identità Elettroniche (come sempre su appuntamento).