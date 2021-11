Bertinoro accoglie il nuovo parroco don Mauro Petrini: domenica l'ingresso ufficiale

Don Mauro Petrini entra parroco a Bertinoro. Ad un mese esatto dall’ufficializzazione del suo trasferimento al Colle dopo ben 35 anni trascorsi alla guida della comunità cristiana meldolese, il sacerdote, classe 1948 e ordinato presbitero l’8 settembre 1972, è pronto per il nuovo incarico pastorale. Domenica 7 novembre, alle 15.30, farà l’ingresso solenne come nuovo parroco della Concattedrale, di Santa Maria di Urano, Lizzano, Massa e Polenta. Sarà presente il vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza, che affiderà a don Mauro le nuove comunità. Originario di San Colombano, era divenuto curato di Meldola nel lontano 1986, durante l’episcopato di mons. Giovanni Proni.

“Faccio fatica a riassumere in poche parole l’onda di affetti, di sentimenti e di riflessioni che si stanno accumulando in questi giorni in cui sto preparando la mia partenza da voi – scrive il sacerdote nel notiziario parrocchiale Filodiretto - con fatica e tenacia abbiamo conseguito risultati molto lusinghieri e oggi si può parlare serenamente di un’unica Comunità cristiana cattolica meldolese. Non abbiamo mortificato le piccole parrocchie, ma le abbiamo inserite nella programmazione pastorale unitaria: ogni comunità ha la sua équipe, ma confluisce nell’unico Consiglio pastorale meldolese, nel quale sono presenti anche i rappresentanti di queste piccole comunità. Non solo: c’è uno spirito di comunione che ci anima nel rispetto delle diversità e c’è la consapevolezza che solo camminando insieme si darà testimonianza credibile della nostra fede a tutti. A coronamento di questo percorso, Papa Francesco e i nostri Vescovi ci chiedono di continuare a camminare insieme nei prossimi anni con il Sinodo. C’è un grande rammarico – conclude don Petrini - quello di non essere arrivato alla conclusione, anche giuridica, di questo processo di unità. Sono certo che continuerete questo cammino con don Enrico e con don Bruno. Sarò felice quando da Bertinoro sentirò che nessuno si è tirato indietro; anzi, che altri ancora si sono uniti a voi in questo cammino fatto insieme”.

Col nuovo incarico, don Petrini andrà a servire pastoralmente 3700 persone e oltre 1400 famiglie, ma si caricherà sulle spalle anche la Casa della Carità, lo straordinario veicolo d’amore per gli ultimi avviato nel 1981 dall’indimenticabile don Gianluigi Pazzi. A Meldola, don Mauro sarà sostituito da don Enrico Casadio, proveniente da San Mercuriale di Forlì. L’ingresso solenne del nuovo parroco è previsto per sabato 13 novembre, alle 15.30.