Bertinoro, addio all'ex consigliere comunale Pierangelo Lazzari: "Voleva il bene della sua comunità"

Il mondo della politica bertinorese piange la scomparsa di Pierangelo Lazzari, ex consigliere comunale e candidato sindaco del Partito Comunista nelle elezioni amministrative nel 2016. La sindaca Gessica Allegni lo ricorda come "un uomo da sempre legato ai valori democratici e amava la politica dei grandi sogni ed ideali. Un uomo dalle posizioni spesso radicali, un uomo di sinistra che voleva il bene della sua comunità, per la quale faceva sempre prevalere saggezza, ascolto e disponibilità. Così si è contraddistinto anche negli anni in cui è stato consigliere comunale a Bertinoro".

"Lui che faceva il farmacista, ci ha raccontato le paure, lo strazio della pandemia, gli occhi smarriti dei tanti e tante che chiedevano una speranza a chi svolgeva la sua professione - prosegue la prima cittadina -. E lui, che aveva sentito questa responsabilità, ha fatto di tutto per non mancare al lavoro. Non era un uomo che amava le parole di circostanza e le ritualità, ma credo che meriti il ringraziamento della Comunità di Bertinoro per la passione che ha messo nelle attività svolte nell'ambito del suo percorso politico e del suo lavoro".