Bertinoro, ai nastri di partenza un corso di fumetti: e l'offerta si amplia anche ai più piccoli

Il Comune di Bertinoro in collaborazione con l’Associazione Barbablù di Cesena, organizza per il secondo anno il corso “Parlo Fumetto” nei locali dell’Ufficio Turistico di Bertinoro in Piazza della Libertà, 9/c. Mercoledì è in programma la prima lezione di prova: il corso di 23 lezioni si svolge ogni mercoledì pomeriggio, articolato su due turni dalle 16,30 alle 17,45 per studenti delle primarie (dalla classe seconda alla quinta) e dalle 17,45 alle 19 per quelli della scuola media e superiore.

"Il progetto è nato lo scorso anno dalla sinergia dell’Amministrazione Comunale con l’Associazione Barbablù, all’interno del festival di arte pubblica Paesaggi Plurali, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna - illustra l'assessore alle Politiche Giovanili, Raffaele Trombini -. A seguito del successo del primo corso rivolto agli adolescenti, quest’anno abbiamo valutato di ampliare l’offerta per avvicinare anche i più piccoli al fumetto. Al termine realizzeremo una mostra di restituzione del percorso svolto dalle ragazze e dai ragazzi e una festa finale”.

“Il progetto del fumetto prevede durante l’anno alcuni incontri con esperti del settore: saranno occasioni stimolanti di confronto sulle varie tecniche artistiche - spiega l'assessora Sara Londrillo -. Per il turno dedicato ai ragazzi della scuola secondaria ci sono ancora posti disponibili e ci piacerebbe poter raccogliere ancora delle adesioni". Per chi fosse interessato può contattare: associazione.barbablu@gmail.com - Whatsapp al 328 9086126.