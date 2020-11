Bertinoro, bando affitto regionale. Allegni: "Una risposta importante ai bisogni delle famiglie"

E' aperto fino al 30 novembre il "Bando affitto regionale": grazie ai contributi della Regione, i cittadini che ne avranno diritto potranno vedersi rimborsate fino a 3 mensilità se con un Isee inferiore ai 3000 euro, mentre chi presenta un Isee compreso tra i 3 e i 35.000 euro ed ha subito una riduzione del reddito a causa dell’emergenza sanitaria potrà ricevere il rimborso di una percentuale dell’affitto su 3 mensilità.

Entra nel dettaglio l'assessore al Welfare Gessica Allegni: "Ci preme ricordare che grazie al bando affitto regionale 2019 sono state soddisfatte 24 domande sulle 42 totali presentate dai nostri cittadini (23.230 euro le risorse regionali impiegate), mentre 90 su un totale di 119, sono state quelle accolte per quanto riguarda il bando comunale affitto-utenze, risorse queste che ormai da diversi anni il comune di Bertinoro sceglie di destinare al sostegno alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. Le risorse erogate dal nostro ente per questa voce ammontano a 33.150 euro. Una cifra importante, che abbiamo scelto di riconfermare anche in presenza del bando della regione e che ci ha consentito di dare maggiore possibilità ai cittadini di ricevere contributi”.

Sono pubblicati anche il bando ed i moduli di domanda per la concessione di contributi straordinari per inquilini morosi incolpevoli per l'anno 2020/2021 (13.000 euro il totale di risorse disponibili). Le domande possono essere presentate via mail all'indirizzo servizisociali@comune.bertinoro.fc.it o protocollo@comune.bertinoro.fc.it o, in alternativa, essere lasciate nella cassetta delle lettere grigia posta sotto al loggiato comunale (angolo torre dell'orologio).