Bertinoro, bando per le case popolari aperto fino al 31 marzo

Fino alle ore 12.00 di giovedì 31 marzo, è possibile presentare domanda per l’assegnazione degli Alloggi ERP (case popolari) del Comune di Bertinoro. I cittadini interessati a partecipare al presente Bando di Concorso dovranno far domanda al Comune di Bertinoro compilando l’apposito modulo presso i CAAF presenti sul territorio, con i quali è stata stipulata apposita convenzione. Le domande dovranno essere presentate, corredate dalla fotocopia di un documento valido di identità dell’intestatario della domanda e essere spedite con lettera raccomandata indirizzata a: Comune di Bertinoro – Ufficio Servizi Sociali – Piazza Della Libertà 9 (47032 Bertinoro) oppure tramite PEC a: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali del Comune allo 0543/469217 o 0543/469232.