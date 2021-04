Bertinoro, buoni spesa per le famiglie in difficoltà: il Comune apre un nuovo bando, risorse per oltre 35mila euro

Il Comune di Bertinoro ha aperto un nuovo bando per l’erogazione dei buoni spesa a cittadini e famiglie che si trovano in difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria. "Parliamo di 35.700 euro che restano a disposizione del nostro Comune dall’ultima assegnazione di risorse da parte del Governo, da destinare ai buoni di solidarietà alimentare - illustra l'assessore al Welfare, Gessica Allegni -. Col bando di dicembre ne avevamo erogati per oltre 24mila euro. In questo ulteriore bando inseriamo tra i possibili destinatari non solo chi ha visto diminuire il proprio reddito a causa dell’emergenza covid, dando la priorità a chi presenta un’Isee al di sotto del 120% del minimo Inps (8.043 euro), ma anche a chi presenta un Isee inferiore a 15mila euro e chi ha risparmi complessivi inferiori a 5mila euro, definendo diversi scaglioni a seconda della composizione del nucleo familiare e andando così a sostenere i bisogni di una platea più ampia di cittadine e cittadini”.

I criteri e la documentazione per la partecipazione al bando, che scadrà il prossimo 30 aprile, sono disponibili sul sito internet del Comune. La domanda prevede la presentazione di un modulo di autocertificazione. In caso di avanzo di risorse queste ultime verranno devolute alla Caritas locale, che già collabora con il Comune per la distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie con maggiori difficoltà, e all’Emporio alimentare di Forlì, che riporta fra i propri beneficiari diversi nuclei provenienti da Bertinoro per l’acquisto di beni alimentari. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0543.469232 o 0543.469217.