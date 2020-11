Bertinoro, cambia il volto del centro storico: al via i primi lavori di rigenerazione urbana

Conclusa la prima fase di progettazione dei vari interventi contenuti all'interno della strategia di rigenerazione urbana “Le vie dell'Ospitalità” finanziata dal bando rigenerazione urbana della Regione Emilia Romagna si stanno delineando le fasi conclusive del percorso che danno il via ai primi interventi sul territorio. La strategia è stata condivisa con i consigli di zona, le associazioni attive sul territorio e i principali stakeholder, implementata dal tavolo di attivazione territoriale con le attività economiche interessate e le associazioni di categoria ed arricchita dal tavolo di partenariato con le istituzioni, le associazioni culturali e ambientali, gli Ordini e Collegi professionali per accompagnare la concretizzazione dei vari interventi.

I primi lavori a partire, già dai prossimi giorni, saranno quelli in centro storico relativi a Piazzetta Novelli e alla Terrazza Mirastelle. In Piazzetta Novelli viene riorganizzato lo spazio verde creando un sistema di sedute in pietra a gradoni, con una nuova visuale sulla Chiesa di San Silvestro, valorizzando l'ingresso del seminario. Tale intervento, che si integrerà con i lavori eseguiti da 2iRete Gas di ripavimentazione lapidea di via Frangipane e via Oberdan previsti per il 2021, è realizzato anche con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Durante l’intervento verranno mantenute le alberature autoctone in salute mentre ci sarà una compensazione in altra area per quegli esemplari che determinano sovraffollamento e non favoriscono lo sviluppo delle prime, come da indicazioni degli enti preposti.

Le opere presenti verranno ricollocate in posizione migliorativa sempre nell’area dell’intervento, e saranno salvaguardati i posti auto lungo la carreggiata. Il progetto è stato redatto dall’architetto Ulisse Tramonti ed i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Zambelli di Galeata, la direzione lavori è stata affidata all’arch. Davide Canali. Cambia il volto della terrazza “Mirastelle”, con una pavimentazione in pietra coerente con il contesto, l’integrazione con la via Mazzini e il ridisegno dell’affaccio sul panorama con la collocazione della statua dell'artista e cittadino Onorario di Bertinoro Sandro Pagliuchi, che è già presente in diversi scorci suggestivi del borgo con le sue opere.

Il progetto del Mirastelle è stato redatto dall’ Arch. Claudia Cagneschi e i lavori sono stati aggiudicati alla ditta PPG di Santa Sofia, la direzione lavori è stata affidata all’arch. Ursula Vasile.

Per quanto riguarda l’intervento di Piazza Colitto a Fratta Terme è in corso la gara per l'aggiudicazione dei lavori, mentre per il tratto centrale di Via S. Croce a Santa Maria Nuova si sta completando la progettazione esecutiva. L'assessore all'Urbanistica Mirko Capuano, promotore della strategia, spiega che "tutti gli interventi devono contribuire ad un rilancio dei centri abitati coinvolti, in grado di generare un miglioramento in termini funzionali, estetici e di sicurezza degli spazi pubblici, per restituirli alla comunità con una connotazione di maggior vivibilità e benefici anche dal punto di vista sociale. Oltre alla nostra Regione che ha premiato la nostra progettualità attraverso il finanziamento, occorre ringraziare la Fondazione Cassa di risparmi di Forlì che concorre alla realizzazione dell’intervento del Sagrato San Silvestro (Piazzetta novelli), il Consiglio Comunale che ha sostenuto la strategia e gli Uffici Tecnici che stanno lavorando per proseguire nel percorso della realizzazione degli Interventi".